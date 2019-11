Er ist der lebende Beweis: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Love Island-Mischa Mayer zeigte sich auf der Liebesinsel stets von seiner Schokoladenseite. Täglich präsentierte er seinen gestählten, makellosen Adonis-Körper im grellen Sonnenlicht. Doch Mischa sah nicht immer so aus, wie seine Fans mittlerweile wissen! Denn in der jüngeren Vergangenheit hatte der 27-Jährige schon zugegeben, dass er sich seit Kindestagen deutlich verändert hat. Jetzt hat der Fitness-Fanatiker erneut Bilder veröffentlicht, wie er als unschuldiger Junge aussah – und dabei hat er auch eine ermutigende Botschaft an seine Follower gerichtet.

Der Ex-Islander aus Ludwigshafen ist vor allem für seinen gestählten Body bekannt. Jetzt aber teilte Mischa eine Collage auf seinem Instagram-Account, die zeigt, dass er früher völlig anders aussah. Als Kind hatte der "Love Island"-Teilnehmer hier und da etwas Babyspeck – und als Teenager sogar ein nettes Bäuchlein. Sport schien damals kaum auf seinem Programm zu stehen. Doch dann kam der Wandel: Mit viel Training und Disziplin ist Mischa eine regelrechte Body-Transformation gelungen und er ist heute in körperlicher Höchstform. Grund genug, den Fans eine Motivationsspritze zu geben: "Glaube an dich, folge deinem Herzen, sei mutig, vertraue auf deine Stärken, genieße die kleinen Dinge und höre niemals auf zu träumen", schrieb der Sportler zu den Rückblick-Fotos.

Seine Follower wissen das zu würdigen und feiern die sichtbare Veränderung des Brandschutzmonteurs – und das lassen sie ihn in den zahlreichen Kommentaren auch wissen. "Tolle Leistung mein Lieber. Was Zeit, Geduld, Entbehrungen und Disziplin gebracht haben. Wahnsinn! Meine Hochachtung", schrieb ein Instagram-Nutzer.

Instagram / mi.ma_fit Mischa Mayer, "Love Island"-Star von 2019, in seiner Kindheit

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa/ Mischa Mayer in Spanien

Anzeige

Instagram / mi.ma_fit Mischa, Kandidat bei "Love Island" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de