Amira Pocher zeigt sich nach der Geburt wieder auf dem roten Teppich! Die Neu-Mami und ihr Ehemann Oliver (41) durften am vergangenen Montag ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs in die Arme schließen. Mit einem ersten Baby-Pic machten die frischgebackenen Eltern es im Netz öffentlich. Und auch mit einem ersten strahlenden Auftritt vor den Kameras begeisterte Amira – und das nur vier Tage nach der Entbindung!

Bei einem Charity-Event sprach die brünette Beauty mit RTL über ihr neues Familienglück: "Die ganzen Mütter, die vorher gesagt haben: 'Ja, das ist ein neues Level von Liebe und wenn du mal ein Kind hast, dann weißt du erst, was Liebe ist.'" Und tatsächlich: Sie erfahre durch ihren Nachwuchs eine neue Art von Gefühlen. Und auch der Comedian sei ganz hin und weg: "Wir kennen ja alle Oli, er ist ja gerne der Coole, aber selbst da kann er nicht cool bleiben. Und das ist das Neue, was ich so ein bisschen in ihm entdecke", offenbarte Amira.

Während es für die Haarstylistin das erste Baby ist, hat Oli aus seiner Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (36) bereits eine Tochter und Zwillingssöhne. Zu seinem vierten Spross hat sich der Spaßvogel seit der Geburt allerdings noch nicht geäußert.

Adolph,Christopher / Action Press Amira Pocher und Oliver Pocher in Köln, Juni 2019

Instagram / amira_m.aly Die Hand des Babys von Oliver und Amira Pocher

Wehnert, Matthias / ActionPress Oliver Pocher, Comedian

