Elena Garcia Gerlach (33) ist im Mama-Glück! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist bereits seit Längerem glücklich vergeben. Bis auf wenige Schnappschüsse mit ihrem Liebsten hält die Beauty ihre Beziehung jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender ist nun die Baby-News: Elena ist still und heimlich Mama geworden – und zwar schon im Mai. Diese tolle Nachricht teilte die Schauspielerin nun endlich mit ihrer Community!

In einem Instagram-Post verkündete Elena nun überraschend: "Im Mai dieses Jahres kam meine wundervolle Tochter auf die Welt und ich wundere mich jeden Tag, wie es möglich ist, noch stärker, größer, bedingungsloser zu lieben." Die Geburt ihrer Tochter bezeichnete die Hessin mit spanischen Wurzeln als "schönstes Geschenk". Wie glücklich ihre kleine Maus die 33-Jährige macht, verdeutlicht auch das angehängte Foto: Auf dem Bild schmiegt Elena ihren Kopf an ihr Kind und guckt strahlend in die Ferne.

In dem Posting offenbarte die Neu-Mama aber auch, wie unsicher sie noch während der Schwangerschaft war: "Mit all den Veränderungen und der Unsicherheit klarzukommen, war nicht leicht für mich. Wie wird das Leben zu dritt werden?" Doch als ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hatte, sei sie überwältigt gewesen – und sofort Mama mit vollem Herzen.

