GZSZ ist dafür bekannt, auch mal pikantere Liebesgeschichten zu erzählen: Aktuell bandeln Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 56) und Elena Gundlach (Elena Garcia Gerlach, 31), Schwiegervater und Schwiegertochter, miteinander an! Doch was denkt eigentlich Elenas Serien-Exmann und Gerners Seriensohn Raúl Richter (30) darüber? "Ich finde das superlustig! Ich weiß ja, dass das alles nur gespielt ist, das sind die Storylines. Man muss sich ja immer was Neues ausdenken, sonst wäre die Serie ja langweilig", verrät er im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de