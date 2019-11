Wann kehrt die Kleine wieder in ihren Alltag zurück? Ein bisschen warten muss Juna Merten, das gemeinsame Kind von Schauspielerin Anne Wünsche (28) und ihrem Ex Henning Merten, wohl noch. Nach der Trennung ihrer Eltern hatte das Familienküken mit schweren Verlustängsten zu kämpfen. Diese gingen sogar so weit, dass sie ihre Mama stets bei sich wissen wollte. Deshalb nahm Anne sie eine Weile aus der Kita – doch wann wird die Vierjährige dort wieder hingehen?

Diese Frage war nur eine von vielen, die Anne in einem YouTube-Video beantwortete. "Ihr geht es jetzt aber wieder deutlich besser und ich werde sie auf jeden Fall wieder reinstecken in die Kita. Jetzt muss ich erst mal meinen Kita-Gutschein beantragen, muss mir dann eine passende Kita raussuchen", erzählte die Vollblut-Mama. In ihre alte Vorschule kann Juna nicht gehen: Schließlich ist Anne mit ihren Kids kürzlich nach Berlin gezogen!

"Ich glaube, bis sie dann einen Platz bekommt, vergeht bestimmt noch mal ein Dreivierteljahr. Ich denke mal, August 2020 wird sie wieder in die Kita gehen", erklärte Anne. Allerdings werde Juna auch dann nicht allzu viel Zeit in der Einrichtung verbringen: Statt bis zum späten Nachmittag soll Miley Mertens kleine Schwester nur bis zum Mittagsschlaf dort bleiben.

Instagram / henning.merten Henning Merten mit Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Tochter Juna, November 2019

