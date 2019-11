Sara Kulka (29) ist zutiefst erschüttert von Walter Freiwalds (✝65) Tod! Der frühere "Der Preis ist heiß"-Star erlag vergangenen Samstag seiner Krebserkrankung. Nicht nur für seine Familie ein großer Schock – auch seine Show-Kollegen können seinen Tod kaum glauben. Sara lernte Walter vor vier Jahren bei Ich bin ein Star - holt mich hier raus kennen. Mit rührenden Worten nahm sie nun Abschied von ihrem ehemaligen Dschungelcamp-Kollegen.

"Ruhe in Frieden, lieber Walter. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Du hast mir die Zeit im Dschungelcamp schöner gemacht. Ich wünsche dir eine gute Reise", schrieb Sara unter dem offiziellen Statement zum Tod des 65-Jährigen auf Instagram. Walters Angehörigen wünschte sie in dem Kommentar viel Kraft in dieser schweren Zeit.

In der neunten Staffel der Abenteuer-Show hatte Walter mit seinen Sprüchen für so manche Aufregung gesorgt – nachdem er bei der Sendung den sechsten Platz belegt hatte, ernannte er sich prompt selbst zum Dschungelkönig. Schon damals zeigte Sara sich begeistert von dem Moderator. "Walter ist ein Unikat!", meinte die 29-Jährige nach ihrer gemeinsamen Australienzeit.

Actionpress/ Gregorowius, Stefan Angelina Heger, Walter Freiwald und Sara Kulka

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Getty Images Sara Kulka, Walter Freiwald und Angelina Heger, 2015



