Model Sara Kulka hatte seit Langem wieder eine Panikattacke

Sara Kulka (34) hat kürzlich in ihrer Instagram-Story offenbart, dass sie nach langer Zeit wieder von einer Panikattacke überrascht wurde. "Ich hatte fast vergessen, wie sich das anfühlt – aber ich konnte sie erstaunlich schnell einordnen", schreibt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Trotz des schwierigen Starts in den Tag ließ sich die zweifache Mutter nicht unterkriegen. "Viel Zeit, um darüber nachzudenken, blieb mir allerdings nicht, denn ich musste zur Schule", fügt sie hinzu. Dort wurde sie von ihren Kindern so herzlich begrüßt, dass sie den weiteren Verlauf des Tages in vollen Zügen genießen konnte.

In ihren Erzählungen offenbart Sara, wie besonders der anschließende Tag für sie war. Ihre ältere Tochter verbrachte die Nacht bei einer Freundin, wodurch sie viel Zeit allein mit ihrer Jüngeren hatte. "Ich hatte mein Handy kaum in der Hand, weil ich so tief in Gespräche mit meiner Annabell versunken war", berichtet das Model. Die Bindung und die intensive Zeit mit ihrer Tochter brachten sie ins Hier und Jetzt. Sara freut sich: "Ich habe alles um mich herum vergessen und war einfach nur im Moment. Es war der schönste Tag seit Langem."

Sara hat in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre psychische Gesundheit gesprochen. So litt sie unter Depressionen und einer Alkoholabhängigkeit, konnte sich jedoch aus ihrer misslichen Lage erfolgreich herauskämpfen. Heute ist die 34-Jährige nüchtern und reflektiert ihr damaliges Fehlverhalten unter Alkoholkonsum. "Das war ich nicht. Das möchte ich nicht sein und deswegen verzichte ich komplett darauf", erklärte sie bereits im Sat.1-Frühstücksfernsehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, GNTM-Berühmtheit

Anzeige Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige