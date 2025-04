Sara Kulka bestätigt neue Beziehung und zeigt ihren Freund

Sara Kulka (34) ist frisch verliebt und das sollen jetzt auch alle wissen. Schon zu Beginn des Monats spekulierten Fans fleißig über eine neue Beziehung, denn das Model postete im Netz ein mysteriöses Kussfoto. Jetzt bestätigt Sara in einem Interview mit Tag24, dass sie wieder vergeben ist. "Er ist 40, aber Name und Wohnort bleiben noch geheim", meint die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin noch etwas zurückhaltend. Sie verrät lediglich noch, dass ihr neuer Freund gebürtiger Engländer ist und mit sechs Jahren nach Deutschland zog – genau wie Sara, die im selben Alter Polen verließ. In ihrer Instagram-Story können die Fans derweil einen Blick auf den Unbekannten an ihrer Seite werfen, denn sie teilte ein süßes Kuschelbild.

Kennengelernt haben die beiden sich auf einem heute sehr gängigen Weg: auf einer Dating-App. "Beim Onlinedating über die App Hinge. Die ist sehr empfehlenswert", schmunzelt die zweifache Mutter weiter in dem Interview. Mehr möchte sie aber nicht verraten. Dass sie wieder verliebt ist, ahnten ihre Fans wohl schon, denn vor einigen Wochen tauchte ein Foto in einem Post auf, auf dem die 34-Jährige einen Mann liebevoll auf die Wange küsst. Darunter spielte das klassische Liebeslied "Let Me Love You" von Mario – eine eigentlich eindeutige Botschaft.

Ob ihr neuer Freund auch schon ihre beiden Töchter Matilda und Annabell kennenlernte, behielt Sara noch für sich. Die beiden sind der Lebensmittelpunkt der gebürtigen Polin – für die beiden krempelte sie bewusst ihr ganzes Leben um. Vor einigen Jahren kämpfte sie sich für die beiden Mädchen aus einem Alkoholproblem und Depressionen heraus. Ihre Krankheit sorgte allerdings auch dafür, dass sie einige Momente mit ihren Töchtern verpasste. Das soll heute nicht mehr vorkommen, weshalb die beiden ihre oberste Priorität sind. "Mir fehlen drei Jahre. Gefühlt habe ich diese drei Jahre meines Lebens verpasst, die mit die wichtigsten Jahre in der Kindheit meiner Kinder waren", meinte Sara 2023 im Netz.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ein unbekannter Mann, April 2025

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren zwei Kindern

