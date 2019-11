Kylie Jenner (22) ist die jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten - und sie hat die volle Bewunderung ihrer Liebsten! Denn mit nur einer Entscheidung machte sich die clevere Geschäftsfrau mal eben um eine weitere halbe Milliarde Euro reicher. Kylie verkaufte etwas über die Hälfte ihrer Make-up-Linie Kylie Cosmetics an den Großkonzern Coty – für umgerechnet satte 550 Millionen Euro! Davon erhofft sich die ebenso kluge wie aparte Brünette, ihr Business weiter wachsen zu lassen und ihm noch mehr Macht zu verleihen. Ihre Familie ist von Kylies Vorhaben fasziniert – und mächtig beeindruckt von der Erfolgen der 22-Jährigen und ihrer Mega-Deal-Entscheidung!



Das Kylie etwas von ihrem Geschäfts-Handwerk versteht, wissen ihre engsten Vertrauten nur zu gut! So verriet ein Insider nun gegenüber HollywoodLife, dass ihre Schwestern Kourtney (40), Kim (39), Khloe Kardashian (35) und Kendall Jenner (24) überzeugt davon sind, dass sie das Richtige getan habe: "Kylies Schwestern könnten nicht stolzer auf sie sein. So sehr sie auch von ihrem Erfolg geflasht sind, es hat sie nicht verwundert, weil sie wissen, dass Kylie superintelligent, eine großartige Businessfrau und sehr reif für ihr Alter ist." Der Clan unterstütze das neue Kapitel ihrer Karriere und könne es kaum erwarten, zu sehen, was als Nächstes kommt. "Eine Sache wissen sie aber sicher: Sie wird es rocken, egal, welchen Weg sie einschlägt!"

Doch nicht nur ihre Geschwister sind hin und weg von Kylies Cleverness. Auch ihr Ex-Freund Travis Scott (28) ist bestens über die Entscheidung informiert: "Travis und Kylie stehen sich immer noch sehr nahe, sie reden immer noch regelmäßig miteinander, manchmal mehrmals am Tag. Er wusste alles über den Deal, bevor sie ihn unterschrieben hatte", plauderte die Quelle aus. "Er liebt es, dass sie so eine Bosslady ist, vor allem weil sie für Stormi (1) ein großartiges Vorbild ist und zeigt, wie man wirklich hart arbeitet."

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian und Kris Jenner

Anzeige

Image Press Agency / MEGA Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de