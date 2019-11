Für Oliver Pocher (41) läuft es gerade ziemlich rund! Am 11. November dieses Jahres wurde der Entertainer erneut Vater: Pünktlich zum Karnevalsauftakt brachte seine Frau Amira Aly einen kleinen Jungen zur Welt! Doch der frischgebackene Vater überrascht seine Community mit weiteren Neuigkeiten: Nach zwei Jahren, in denen er sich im Fernsehen rargemacht hatte, feiert der Komiker am 20. Dezember mit der Quizshow 5 gegen Jauch sein TV-Comeback!

"Ich freue mich sehr, diese einzigartige Quizshow mit Günther Jauch (63), nach einer kurzen kreativen Pause, wieder moderieren zu dürfen", sagte der Moderator gegenüber DWDL. Damit löse er seinen damaligen Nachfolger Frank Buschmann (54) ab. In zwei neuen Folgen wird die TV-Bekanntheit kurz vor Weihnachten jeweils ab 20:15 Uhr den Ratespaß zwischen dem 63-Jährigen und seiner fünfköpfigen Konkurrenz begleiten.

Mit einem neuen Konzept und dem altbekannten Moderator können sich die Zuschauer also auf eine ordentliche Portion Unterhaltung gefasst machen: In zwölf Runden mit zusätzlichen Bonusrunden spielen die Kandidaten um einen Gewinn von bis zu 100.000 Euro – der Erlös kommt einem guten Zweck zugute!

Splash News Amira Aly und Oliver Pocher, November 2018

Getty Images Frank Buschmann im Juni 2013

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher und Günther Jauch im November 2019

