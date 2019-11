Sie war nicht zu übersehen! Kendall Jenner (24) ist nicht nur Teil des Kardashian-Jenner-Clans, sondern auch ein überaus erfolgreiches Model. Deshalb verwundert es nicht, dass die Schönheit auf Schritt und Tritt von Fotografen verfolgt wird. Aktuell ist sie zu Besuch in New York – und dabei zog sie jetzt alle Blicke auf sich: Zu einem Hockey-Match erschien Kendall in einem Leucht-Look!

Paparazzi erwischten die Beauty auf dem Weg zum Madison Square Garden, wo sie sich ein Hockeyspiel der New York Rangers gegen die Washington Capitals anschaute. Und dabei leuchtete sie in der Dunkelheit: Mit einer grellen, weißen Jacke erstrahlte Kendall die Nacht. Dazu kombinierte die Fashion-Ikone eine lässige Boyfriends-Jeans, einen schwarzen Rollkragenpullover sowie dunkle Boots.

Schon kurz davor hatten Fotografen die Schwester von Kylie Jenner (22) in der Metropole abgelichtet. Allerdings in einem deutlich schlichteren Look: Bei einem Mädelsabend mit Model-Kolleginnen Gigi Hadid (24) und Joan Smalls (31) zeigte sich Kendall in einem kakifarbenen Hemd.

Splash News Kendall Jenner im November 2019

SplashNews.com Kendall Jenner und Gigi Hadid in New York, November 2019

Splash News Kendall Jenner in New York

