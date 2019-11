Kendall Jenner (24) darf sich freuen! Das Mitglied der berühmten TV-Familie feierte am Samstag seinen 24. Geburtstag. Die Party des erfolgreichen Models fiel durchaus opulent aus: Als wichtigste Person des Abends feierte sie verkleidet als goldene Elfe in ihren Ehrentag hinein – und das bis in die frühen Morgenstunden. Nun meldeten sich auch ihre Familienangehörigen öffentlich zu Wort – und brachten ihre Glückwünsche zum Ausdruck.

Auf Instagram teilte ihre Mutter Kris Jenner (63) jetzt eine Bilderreihe ihrer zweitjüngsten Tochter. Neben aktuelleren Schnappschüssen veröffentlichte der Momager auch den ein oder anderen Throwback aus der Kindheit der Brünetten. "Herzlichen Glückwunsch an meinen wunderschönen Engel, Kendall. Du bringst jeden Raum zum Strahlen, in den du läufst und ebenso jeden Menschen, den du triffst", schrieb die 63-Jährige zu ihrem Post. Vor allem dankte sie ihrem Kind aber dafür, dass sie auch ihr Leben an jedem einzelnen Tag bereichern würde. "Du bist wunderschön, von innen und von außen, und ich bin so stolz auf dich", fügte Kris hinzu.

Ähnlich emotionale Worte fand auch Kendalls Halbschwester Khloe Kardashian (35). "Du bist du loyalste und liebste Seele, die ich je kennengelernt habe. [...] Ich fühle mich so geehrt, dass ich dazu auserkoren wurde, deine Schwester zu sein, aber noch schöner ist es, dass wir Freundinnen sind", erklärte die Jeans-Designerin, die in ihrem Web-Beitrag ebenfalls unzählige Bilder aus dem Fotoarchiv des Keeping up with the Kardashians-Clans teilte.

Dia Dipasupil/Getty Images for Victoria's Secret Kendall Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show

Anzeige

Instagram / krisjenner Kendall und Kris Jenner

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kendall Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de