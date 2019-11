Für Prinz Andrew (59) hat seine Vergangenheit schwerwiegende Folgen! Der zweitälteste Sohn der Queen (93) soll in den Epstein-Sex-Skandal verwickelt sein. In seinem öffentlichen Leben setzte sich der Herzog von York in der Vergangenheit für mehrere Wohltätigkeits-Projekte ein. Nach den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs ist damit wohl aber erst mal Schluss – denn einige Sponsoren wollen jetzt nicht mehr mit dem Prinzen in Verbindung stehen!

Am vergangenen Samstag versuchte sich Prinz Andrew in einem BBC-Interview zu rechtfertigen – doch der Erfolg blieb aus. Stattdessen muss er nun mit harten Konsequenzen rechnen: Laut der Nachrichtenagentur Reuters möchten mehrere australische Universitäten das royale Familienmitglied nicht weiter als Schirmherr ansehen. Dabei soll der Prinz die Einrichtungen schon jahrelang mit seiner "Pitch@Palace"-Initiative unterstützt haben. Für Studenten der Huddersfield Universität in Nordengland sei er jedoch nach dem vermeintlichen Missbrauch als Repräsentant "absolut unpassend!"

Auch zahlreiche Unternehmen ziehen nach und wollen die Zusammenarbeit beenden: Unter anderem soll der Versicherungskonzern "Aon" laut Financial Times gefordert haben, sein Logo von Andrews Website entfernen zu lassen. Das würde bedeuten, dass nicht nur das Image des Prinzen weiter sinkt, sondern der langjährige Freund Epsteins wohl bald auch mit deutlich weniger Einnahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit rechnen muss. In einem offiziellen Statement erklärte der Skandal-Prinz zudem erst am Mittwoch, auch von seinen royalen Pflichten zurückzutreten.

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Eugenie und Sarah Ferguson im Jahr 2011

Getty Images Prinz Andrew, November 2019

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

