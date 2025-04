So bewegend war Prinz Philips (†99) Beerdigung im Jahr 2021

Am 17. April 2021 wurde Prinz Philip (✝99), Herzog von Edinburgh, in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor zu Grabe getragen. Der Prinz hatte die Einzelheiten seiner Beisetzung bis ins Detail selbst festgelegt, einschließlich der Anweisung, seinen Sarg mit einem speziell modifizierten Land Rover Defender zu transportieren, so berichtete die Daily Mail. Bei der Prozession folgten ihm seine vier Kinder, darunter König Charles III. (76) und Prinz Edward (61), sowie seine Enkelsöhne William (42) und Harry (40). Letztere traten bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal seit ihrem angespannten Verhältnis nach dem Oprah-Interview wieder gemeinsam auf. Wegen der Pandemie konnte nur eine stark reduzierte Zahl von Gästen teilnehmen – darunter 29 enge Familienmitglieder, die alle Masken trugen.

Die Zeremonie enthielt keine persönlichen Ansprachen, so wie es sich der Prinz gewünscht hatte – stattdessen wurden ihm und seiner Lebensgeschichte mit ausgewählter Musik und Lesungen Tribut gezollt. Besonders emotional war das Trompetensignal des Royal Marines Corps, das für Philips Zeit in der Royal Navy stand. Trotz der schlicht gehaltenen Zeremonie sorgte die Atmosphäre für tiefe Rührung – insbesondere bei Queen Elizabeth II. (✝96), die nach 73 Jahren Ehe auf sich allein gestellt wirkte. Das Bild der trauernden Monarchin, die isoliert saß, ging um die Welt. Berührend war auch ein Moment am Ende der Zeremonie, als Prinz William und Prinz Harry unter der Vermittlung von Kate kurz alleine sprachen – ein Hoffnungsschimmer für die unterkühlte Beziehung der Brüder.

Philip, der jahrelang an der Seite der Queen stand und als ihre große Stütze galt, wünschte sich ein schlichtes, bescheidenes Begräbnis, das seinen militärischen und königlichen Pflichten gerecht wurde. Sein Leben war geprägt von unermüdlichem Dienst – sei es als Ehemann der Königin oder als Mitglied der Marine während des Zweiten Weltkriegs. In der Öffentlichkeit zeigte sich die Queen auch nach der Beerdigung entschlossen, ihren Alltag wie gewohnt fortzusetzen. Laut einer Vertrauten habe sie nach ihrer Rückkehr ins Schloss in stillem Gedenken die Trauer hinter geschlossenen Türen durchlebt. Mit den Worten "Das Leben geht weiter, es muss" nahm sie ihre Pflichten wieder auf.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Beerdigung von Prinz Philip

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, 1972