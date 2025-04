Prinz Andrews Ex kritisiert Virginia Giuffre nach Insta-Post

Virginia Giuffre, die bekannt für ihre Vorwürfe gegen Prinz Andrew (65) im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) ist, sorgt erneut für Schlagzeilen. In einem Instagram-Post berichtete sie, dass sie nach einem schweren Autounfall mit einem Schulbus nur noch wenige Tage zu leben habe. Ein Foto zeigte sie mit sichtbaren Verletzungen in einem Krankenhausbett. Doch Lady Victoria Hervey, eine ehemalige Freundin von Prinz Andrew, äußerte massive Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Geschichte. In ihrer Instagram-Story bezeichnete sie die Situation als "Karma" und forderte eine vollständige Beichte von Virginia.

Lady Victoria sprach von "zuverlässigen Quellen", die behaupten, die US-Ermittlungsbehörden hätten Beweise, dass Virginias Vorwürfe gegen Andrew erfunden seien. Zudem unterstellte sie, Virginia nutze ihren Gesundheitszustand, um einer juristischen Verfolgung zu entgehen. Besonders skeptisch sei sie, weil das Krankenhausfoto laut ihr untypische Details zeige, wie etwa Schmuck, den Virginia auf dem Bild trage, oder das Fehlen eines Krankenhauskittels. Die 48-jährige Aristokratin forderte auch Virginias Ehemann Robert auf, sich zu äußern und die "Wahrheit über die angeblich gefälschten Fotos" zu enthüllen. Bislang hat Virginia auf diese Anschuldigungen nicht öffentlich reagiert.

Virginia machte erstmals 2021 international Schlagzeilen, als sie Klage gegen Prinz Andrew erhob und ihm vorwarf, sie im Teenageralter als Teil von Jeffrey Epsteins Menschenhandelsring missbraucht zu haben. Zwar bestritt der Royal die Vorwürfe vehement, doch der Fall wurde außergerichtlich beigelegt. Berichten zufolge erhielt Virginia eine Zahlung in Millionenhöhe. Seitdem engagierte sie sich für Missbrauchsopfer und gründete eine Initiative zur Unterstützung von Betroffenen. Nicht nur durch ihre mutige Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch durch die juristischen Konsequenzen, die der Fall für Andrew hatte, erlangte sie weltweite Bekanntheit. Ihr Instagram-Beitrag über den Unfall versetzte viele Fans in Bestürzung, doch jetzt droht das Drama um sie und die Royals ein neues Kapitel zu erreichen.

Getty Images Lady Victoria Hervey bei der BAFTA Gala 2024

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre im November 2023

