Nach Familienzoff: Prinz Andrew feiert Ostern mit den Royals

Nach längerer Abwesenheit zeigte sich Prinz Andrew (65) wieder öffentlich an der Seite der königlichen Familie. Gemeinsam mit seinem Bruder König Charles (76) und dessen Frau, Königin Camilla (77), nahm der Brite laut People am Ostersonntag am traditionellen Gottesdienst auf Schloss Windsor teil. An der Kirche wurde er in Begleitung seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (65) sowie seiner Schwester Prinzessin Anne (74) und deren Ehemann Sir Timothy Laurence gesehen, wie neue Fotos beweisen. Auch Andrews Töchter, Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (35), kamen mit ihren Ehemännern zu der Feierlichkeit.

Es war Andrews erstes öffentliches Erscheinen bei einer Veranstaltung der Royals seit dem Osterfest im Jahr 2024. Zuvor hatte er auf Druck des Königshauses etwa das Weihnachtsfest vergangenes Jahr nicht mit der Familie verbracht. Grund dafür waren Medienberichte über Kontakte zu einem potenziellen chinesischen Spion, einem Projekt mit Verwicklung in fragwürdige Finanzangelegenheiten sowie seine umstrittene Vergangenheit. Der Herzog von York hatte bereits 2019 alle royalen Pflichten niedergelegt, nachdem sein enger Kontakt zum verstorbenen US-Geschäftsmann und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) bekannt geworden war. Zudem musste er Anfang 2022 seine militärischen Ehrentitel abgeben und eine Einigung im Zuge einer Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs erzielen.

Andrew, dessen Leben in den letzten Jahren von Krisen überschattet wurde, hat zeitlebens eine enge Beziehung zu seiner Ex-Frau Sarah bewahrt. Die beiden ließen sich zwar 1996 scheiden, leben aber weiterhin zusammen auf dem Royal Lodge Anwesen in Windsor und treten regelmäßig gemeinsam bei familiären Anlässen auf. Trotz der Turbulenzen um sein öffentliches Ansehen hat sich Andrew zudem immer wieder dafür eingesetzt, das Verhältnis zu seinen beiden Töchtern zu stärken. Beatrice und Eugenie, die in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend auftreten, sollen ein besonders enges Verhältnis zu ihrem Vater pflegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Lawrence und Prinz Andrew beim Ostergottesdienst, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024

Anzeige Anzeige