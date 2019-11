Julian Fellowes offenbart seine Beschwerden! Der Brite wurde als Schauspieler bekannt, schaffte seinen Durchbruch im Filmbusiness vor ein paar Jahren jedoch vor allem als Drehbuchautor: Der 70-Jährige erfand die Serie Downton Abbey, für die er sogar mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. Jetzt geht das Mitglied des britischen Hochadels mit einem sehr privaten Detail an die Öffentlichkeit: Er ist unheilbar krank!

In der TV-Show Lorraine sprach Julian Fellowes offen über sein Leiden: "Es wird Essentieller Tremor genannt und wie du sehen kannst, zittern meine Hände." Diese Bewegungsstörung tritt ohne erkennbare neurologische Grunderkrankung auf. "Es ist mal besser, mal schlechter – schlechter am Morgen. Tatsächlich ist es besser, wenn ich einen Drink hatte, was ein interessanter Fakt ist", schilderte das TV-Gesicht. Seine Krankheit sei zwar eine Beeinträchtigung und lästig, aber nicht tödlich.

Seine persönliche Geschichte habe den James Bond-Darsteller dazu inspiriert, auch einem Charakter in "Downton Abbey" diese Erkrankung zu verpassen. "Das ist der Grund, warum wir Carson in der letzten Episode einen Essentiellen Tumor gegeben haben, sodass er den Wein nicht einschenken konnte", offenbart der Autor. Charles Carson ist der Butler der Adelsfamilie und wird von Schauspieler Jim Carter verkörpert.

Getty Images Julian Fellowes 2019 in New York

Getty Images Emma Kitchener-Fellowes und Julian Fellowes

Getty Images Schauspieler Jim Carter

