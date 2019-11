Folgt nun etwa das Krisengespräch mit seiner Ex-Frau? Anfang der Woche äußerte sich Prinz Andrew (59) im TV zu seiner angeblichen Verstrickung im Epstein-Sex-Skandal und wies jegliche Schuld von sich. Angeblich soll niemand Geringeres als Sarah Ferguson (60) den Vater ihrer beider Töchter zu dieser TV-Offensive gedrängt haben. Nun haben die beiden sich das erste Mal seit dem umstrittenen Interview getroffen.

Wie Mirror berichtet, erreichte Sarah am Donnerstagnachmittag den Buckingham Palace – Fotos zeigen die Herzogin von York auf dem Rücksitz eines Autos bei bester Laune. Nur vier Stunden zuvor war auch Andrew in dem Palast eingetrudelt. Es war das erste Mal, dass der 59-Jährige nach seinem TV-Auftritt in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Es wird angenommen, dass die einstigen Eheleute in London über die aktuelle Situation reden wollen.

Sarah machte von Anfang an klar, hinter Andrew zu stehen. "Es ist Zeit für Andrew, jetzt standhaft zu bleiben, und das ist er, und ich begleite ihn bei jedem Schritt dieses Weges und das ist mir eine Ehre", schrieb die 60-Jährige kürzlich im Netz und bezeichnete den Herzog als "Ehrenmann mit Prinzipien".

Getty Images Sarah Ferguson, Oktober 2019

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, 2011

