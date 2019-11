Zum ersten Mal in der Geschichte der Zeitschrift wird das Bild einer indigenen Transgender-Frau auf der Titelseite von Vogue gezeigt. Das weltbekannte Fashion- und Lifestyle-Magazin thematisiert in der britischen und mexikanischen Ausgabe im Dezember Diversität und fotografierte dafür das 37-jährige Model Estrella Vazquez aus der kleinen Stadt Juchitan. Sie ist eine Muxe – eine indigene Transgender-Frau aus dem Süden Mexikos.

Muxe ist ein Begriff, der wahrscheinlich vom spanischen Wort "mujer" (dt. Frau) abgeleitet ist und ein drittes Geschlecht, jenseits von männlich oder weiblich beschreibt. Auf dem Titelbild ist Estrella zu sehen, eine große, 37-jährige indigene Frau, die ein traditionelles Huipil-Gewand mit bunten Blumen trägt und einen rosa Fächer in der Hand hält. Im August wurde das Model, das noch nie von Vogue gehört hatte, zusammen mit zwölf anderen Muxes von dem Magazin zu einem Fotoshooting eingeladen. "Vogue wollte die indigenen Kulturen von Oaxaca hervorheben", erklärt sie im Artikel in The Guardian. Jeder, der sie auf dem Cover der Zeitung sehe, gratuliere ihr. "Ich glaube, es ist ein großer Schritt," sagte das Model. Estrella fügte an: "Es gibt immer noch Diskriminierung, aber jetzt ist es nicht mehr so viel und man sieht es nicht mehr so wie früher."

Obwohl Muxes außerhalb Mexikos nicht sehr bekannt sind, ist es in dieser Region nichts Ungewöhnliches, diese bei Schwulen-Paraden oder anderen kulturellen Veranstaltungen zu sehen. Es gibt bislang keine Statistiken, aber man geht davon aus, dass es in und um Juchitan Hunderte oder Tausende Transgender-Frauen gibt. "Eine Muxe bedeutet für mich, frei zu sein", erklärte Estrella in einer YouTube-Dokumentation von The Guardian aus dem Jahr 2017.

