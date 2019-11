Aleksandar Petrovic (28) ist ziemlich enttäuscht! Der diesjährige Love Island-Kandidat wird gerade – wie einige seiner Staffel-Kollegen – von einer deutschen YouTuberin mächtig aufs Korn genommen: In einem fast 30-minütigen Video macht sich Mirellativegal über die Social-Media-Werbebeiträge der Islander lustig. Neben Aleks mussten auch Mischa Mayer oder Yasin ordentlich einstecken. Der Muskelmann will sich das nun aber nicht länger gefallen lassen – und macht seinem Ärger im Promiflash-Interview Luft!

Als Aleks sich Mirellas Kritikvideo zum ersten Mal angesehen habe, sei er "extrem schockiert" gewesen. Er wirft der Webvideoproduzentin Doppelmoral vor: "Ich finde es nicht authentisch, dass sie am Anfang des Videos sich weder über die Islander lustig machen noch urteilen möchte, dann aber doch sehr beleidigend, sexistisch und persönlich wird", erklärt er gegenüber Promiflash. Was er damit meint? Auf eine Instagram-Story, in der Aleks ein Zahnbleaching-Set beworben hatte, reagierte der YouTube-Star in seinem Clip mit den Worten: "Ich frage mich, wann hier mal der Anus bei irgendeinem Influencer gebleacht wird."

Auch auf seinem Insta-Profil schoss das Model bereits gegen Mirella zurück – um ihr einen Spiegel vorzuhalten: "Sie sollte verstehen, dass sie sich das Leben selbst schwer macht, akzeptiert zu werden. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sie sich gegen vermeintlich schwächere Communitys behaupten möchte, damit sie auch mal einen Triumph in ihrem Leben ergattert", wetterte Aleks. Er empfinde es einfach als unmöglich, dass eine Person des öffentlichen Lebens ihren Zuschauern Lebensstile predige, dann aber selbst so ein negatives Beispiel abgebe.

Mirella selbst scheint Aleksandars Aufregung nicht zu verstehen. Sie konterte in ihrer Insagram-Story nur mit den Worten: "Und so sieht ein gekränkter 29-jähriger Mann aus, der nicht mit Kritik umgehen kann." Was sagt ihr zu dem Beef? Stimmt ab.

Instagram / petrogenetics Aleksandar Petrovic

RTL II/Magdalena Possert Aleksandar, "Love Island"-Nachzügler 2019

Instagram / mirellativegal YouTube-Star Mirella

RTL II Aleksandar Petrovic, "Love Island"-Teilnehmer



