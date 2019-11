Kendall Jenner (24) genießt einen echten Futter-Marathon! Die 24-Jährige arbeitet seit Jahren als erfolgreiches Model für große Marken wie Chanel, Marc Jacobs und Co. Schon mehrere Male schwebte sie über den Victoria's Secret-Laufsteg und präsentierte in Unterwäsche ihren durchtrainierten Körper. Aber wie hält sie diese schlanke Linie? Vor wenigen Tagen gönnte sich Kendall im New Yorker Madison Square Garden eine kleine Schlemmer-Orgie!

Bei einem Eishockey-Spiel der New York Rangers wurde die brünette Schönheit am Dienstag von Paparazzi erwischt: Sie trank genüsslich ihr Bierchen und verdrückte vier Hot Dogs auf einmal. Als sie bei einem Tor euphorisch aufsprang, sah man ihre schmale Silhouette unter ihrer weißen Jacke! Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen.

Doch Kendall ist nicht der einzige Schlemmer in der Familie: Auch ihre Halbschwester Kim Kardashian (39) plauderte zuletzt aus, sich beim Essen nicht zurückhalten zu können:"Ich trainiere wirklich hart, aber ernähre mich einfach nicht immer richtig!"

ActionPress Kendall Jenner, November 2019

Anzeige

Splash News Kendall Jenner, Model

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian in ihrem "Natürlich Blond"-Kostüm, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de