Nach zwölf Jahren Ehe scheinen Jerry O'Connell (45) und seine Frau Rebecca Romijn (47) noch immer so verliebt wie am ersten Tag zu sein. Darauf lassen jedenfalls gemeinsame Pärchen-Auftritte in der Öffentlichkeit oder entzückende Schnappschüsse auf Instagram schließen. Doch so wie es aussieht, scheint der Schauspieler selbst etwas verwundert darüber zu sein, dass seine Liebste nach all den Jahren noch immer an seiner Seite ist.

Im Gespräch mit Page Six kam Jerry ins Schwärmen. "Ich bin jeden Tag erstaunt darüber, dass Rebecca meine Frau ist", sagte er. "Das ist der Grund, warum sie jeden Kampf gewinnt. Wenn in mir eine aggressive Emotion hochkommt und ich denke, ich könnte gewinnen, denke ich mir: 'Weißt du, Rebecca sollte nicht mit mir zusammen sein. Rebecca sollte mit jemandem aus einer höheren Liga zusammen sein.' Also nehme ich es einfach hin", erklärte der 45-Jährige seine Gedankenwelt.

Jerrys und Rebeccas Lovestory begann 2004 – bereits drei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. 2008 kamen ihre Zwillingstöchter Dolly und Charlie auf die Welt. Hättet ihr gedacht, dass Jerry so über die Beziehung mit seiner Frau denkt? Stimmt ab.

Getty Images Schauspieler Jerry O'Connell mit einem Hund auf dem Arm

Getty Images Rebecca Romijn and Jerry O'Connell

Getty Images Jerry O'Connell und Rebecca Romijn, Ehepaar

