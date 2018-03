Bald ist es so weit und die langersehnte The Big Bang Theory-Hochzeit von Dr. Sheldon Cooper (Jim Parsons, 44) und Dr. Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik, 42) steht in Staffel elf an. Bisher ist weitestgehend auf die familiäre Herkunft der zwei in der TV-Show verzichtet worden: Bei dem Fest des Nerd-Pärchens dürfen jedoch natürlich auch die Angehörigen der baldigen Eheleute nicht fehlen. Einer von ihnen: Sheldons Bruder Georgie – den ER spielen wird!

Die Katze ist aus dem Sack – oder viel mehr der ältere Bruder aus der Versenkung: Zum großen Jawort wird George "Georgie" Cooper Jr. in Erscheinung treten, gespielt von Jerry O'Connell (44), wie US-Medien jetzt berichten. Der Schauspieler trägt damit eine große Bürde, denn bis auf Sheldons Mutter, seine Zwillingsschwester und die über alles geliebte Oma sind noch keine Mitglieder des Cooper-Clans gezeigt worden. Der 44-Jährige ist vor allem bekannt aus der amerikanischen Serie "Sliders", doch auch auf der Leinwand hat man ihn zum Beispiel bereits in "Kangaroo Jack" oder "Scream 2" gesehen.

Die Fans der Erfolgssendung sind hellauf begeistert! Nicht nur, dass Georgie endlich auftaucht – sie freuen sich auch auf Cast-Neuling Jerry. "Er ist die perfekte Wahl" und "Ich bin so glücklich darüber", fiebern zwei begeisterte Faccebook-User dem großen, romantischen TBBT-Finale entgegen.

Instagram / Jim Parson Mayim Bialik und Jim Parsons

Getty Images / Lawrence Lucier Kangaroo Jack unnd Jerry O'Connell, Januar 2003

Getty Images / Bryan Bedder Jerry O'Connell bei einer Veranstaltung in New York City, November 2017

