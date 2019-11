Die Queen of Drags-Kandidatin Catherrine Leclery kann auf eine prominente Freundin zählen! Derzeit kämpft die Drag Queen mit brasilianischen Wurzeln um den Sieg in der ersten Staffel der Travestie-Show auf ProSieben. In Episode eins und zwei hat die älteste Teilnehmerin schon mit ihren Auftritten bewiesen, dass sie mit ihren Konkurrentinnen wie Katy Bähm (26) und Candy Crash durchaus mithalten kann. Vor dem Bildschirm fiebert auch die GNTM-Siegerin von 2015 mit ihr mit – und das aus einem persönlichen Grund: Catherrine ist mit Vanessa Fuchs (23) befreundet!

"Ich hab die erste Folge geguckt, weil eine Freundin von mir da mitmacht, die Catherrine. Deswegen drücken wir alle die Daumen, ich feuere sie an", verriet die Laufsteg-Schönheit im Promiflash-Interview. Die ersten Auftritte seien der 48-Jährigen ihrer Meinung nach schon sehr gut gelungen: "Sie ist wirklich so ein superehrlicher, herzensguter, offener, lustiger Mensch und ich wünsche ihr einfach ganz viel Glück, dass sie so bleibt und sich nicht verbiegen lässt."

Die Freundinnen verbindet jetzt eine besondere Gemeinsamkeit: Beide sind erfolgreiche Teilnehmerinnen in Shows der Model-Mama Heidi Klum (46). Ob Catherrine bei "Queen of Drags" genauso weit kommt wie Vanessa bei GNTM, werden die kommenden Wochen zeigen.

Instagram / leclery "Queen of Drags"-Star Catherrine Leclery

Getty Images Vanessa Fuchs im Juli 2019

Instagram / leclery Catherrine Leclery, "Queen of Drags"-Kandidatin

