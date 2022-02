Wer schlendert denn da so galant über den Laufsteg? Heidi Klums (48) beliebte Show Germany's next Topmodel hat bereits etliche Gewinnerinnen hervorgebracht. Immerhin läuft in diesem Jahr schon die 17. Staffel über die TV-Bildschirme! Unter den ehemaligen GNTM-Girls gibt es einige, die seit ihrer Teilnahme beachtliche Erfolge erzielen. Darunter ist auch Vanessa Fuchs (25), die 2015 als Siegerin hervorging. Nun begeisterte Vanessa das Publikum auf der New York Fashion Week!

In einem floralen, bodenlangen Kleid lief die Bergisch Gladbacherin professioneller denn je über den Catwalk der PatBo Modenschau. So kann sich die brünette Schönheit definitiv sehen lassen! Denn der verführerische Dress gewährt durch das transparente Material und den seitlichen Schlitz einen aufregenden Einblick. Die 25-Jährige beweist mal wieder, dass sie damals zurecht den Titel "Germany's next Topmodel" an Land ziehen konnte – denn einen so großen Laufstegjob ergattern zu können, ist nicht selbstverständlich.

Dass die 1,78 Meter große Beauty so lässig über die Laufstege New Yorks spaziert, ist eigentlich keine Seltenheit mehr. Immerhin lebt Vanessa schon seit einer Weile im Big Apple und hat sich fest als Model integriert. "Wenn ich mich mal so umschaue, meine Freundinnen sehe, die auch modeln, dann kann ich eigentlich schon sagen, dass ich da ganz froh bin, dass ich da gut Anschluss gefunden habe", verriet sie gegenüber Promiflash.

MEGA Heidi Klum am Set der neuen "Germany's next Topmodel"-Staffel 2022

ActionPress Vanessa Fuchs, Gewinnerin der 10. Staffel von "Germany's next Topmodel"

Getty Images Model Vanessa Fuchs

