Alles nur Show in Heidi Klums (44) Castingformat? In der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel knallt es zwischen den Mädels mal wieder gewaltig. Aber werden die Kandidatinnen nur durch einen geschickten Schnitt so dargestellt oder verhalten sie sich wirklich so? GNTM-Gewinnerin Vanessa Fuchs (22) verriet im Promiflash-Interview auf den LEA Awards in Frankfurt, ob sich die Girls nach Drehbuch verhalten müssen: "Das, was du getan hast, wurde auch so dargestellt. Entweder du warst eine Zicke, dann wirkte es auch nach außen hin so, oder eben nicht", erklärte der TV-Star gelassen.



