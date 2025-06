GNTM-Siegerin Vanessa Fuchs reflektiert ihren Karrierebeginn

Vanessa Fuchs (29), die Gewinnerin der zehnten Staffel von Germany's Next Topmodel, erinnerte sich in einem Interview mit Gala daran, wie ihre Modelkarriere begann. Überraschenderweise hatte die heute in New York lebende Schönheit nicht geplant, am Casting teilzunehmen. Sie begleitete nur eine Freundin, doch die Jury zeigte spontan Interesse an ihr. Ihre Teilnahme und der später folgende Sieg bei GNTM 2015 veränderten ihr Leben nachhaltig. Besonders begeistert ist sie von den Erfahrungen, die sie damals als 18-Jährige gemacht hat. "Die Zeit bei GNTM war wirklich die schönste Zeit in meinem Leben", erzählte sie.

Auch rückblickend sieht Vanessa die Show als einen prägenden Abschnitt. Sie hat nicht nur an Selbstbewusstsein gewonnen, sondern auch gelernt, alleine klarzukommen, weit entfernt von ihrer Familie und unter vielen ehrgeizigen Konkurrentinnen. Mit einigen der Teilnehmerinnen von damals pflegt sie bis heute den Kontakt – zudem schätzt sie die Unterstützung von Thomas Hayo, der ebenfalls in New York lebt. Zu Heidi Klum (52) hat Vanessa ebenfalls noch Verbindung und durfte sogar an deren berühmter Halloween-Party teilnehmen. Für Vanessa ist es ein Privileg, Teil des Netzwerks rund um die Show geblieben zu sein.

Heute lebt Vanessa in New York, einem der Zentren der Modewelt. Dort hat sie auch Kontakt zu Alisar Aliabouni, einer früheren GNTM-Siegerin, die ebenfalls in der Metropole wohnt. Vanessa schwärmt davon, wie wichtig es ist, jemanden vor Ort zu haben, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ihre Zeit bei GNTM hat Vanessa nicht nur beruflich vorangebracht, sondern ihr auch zahlreiche zwischenmenschliche Verbindungen geschenkt, die bis heute Bestand haben. Besonders mit Thomas Hayo verbindet sie eine vertrauensvolle Beziehung, denn sie schätzt seine Expertise im Modelbusiness sehr.

Instagram / vanessafuchs Vanessa Fuchs, GNTM-Siegerin 2015

Getty Images Vanessa Fuchs bei Heidi Klums Halloween-Party, Oktober 2024

Getty Images Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen 2015