2015 holte sich Vanessa Fuchs (25) den GNTM-Sieg. Das ist inzwischen sechs Jahre her – und in dieser Zeit ist eine Menge im Leben der Laufstegschönheit passiert. So arbeitet sie zwar noch immer als Model – allerdings erobert sie nun die Fashionwelt in New York City. Promiflash hat bei der Wahlamerikanerin mal nachgehakt, wie es momentan bei ihr läuft. "Also, ich kann sagen, dass ich [...] Glück hatte, sage ich mal, dass ich schon eigentlich gut gearbeitet habe [...]. Es ging halt echt langsam alles, aber mittlerweile ist es ganz gut. Und wenn ich mich mal so umschaue, meine Freundinnen sehe, die auch modeln, dann kann ich eigentlich schon sagen, dass ich da ganz froh bin, dass ich da gut Anschluss gefunden habe", plaudert die 25-Jährige aus.

