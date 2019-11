Erstes Lebenszeichen von French Montana (35)! Der Rapper wurde am Donnerstag mit Herzrasen und starken Bauchkrämpfen in eine Klinik eingeliefert. Seitdem bangen die Fans um die Gesundheit ihres Musikidols, denn wegen zusätzlichem Schwindelgefühl wurde French im nächstgelegenen Krankenhaus direkt an den Tropf gehängt. Dabei scheint sein Zustand ernster zu sein, als zunächst angenommen – denn der Sänger liegt noch immer auf der Intensivstation.

Nach mehreren Tagen der Funkstille gab der "Unforgettable"-Interpret am Montag endlich zum ersten Mal ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Auf Twitter teilte er ein Video, in dem er sein Krankenbett und sein Krankenzimmer zeigte. Er kommentierte seinen Post mit "Sechs Tage auf der Intensivstation". Auf den Bildern war auch zu erkennen, dass seine gesundheitlichen Ziele von den Ärzten auf einem White-Board festgehalten wurden. Als oberstes Ziel war dabei die Schmerzlinderung aufgelistet.

Was der genaue Grund für den Zusammenbruch von Karim Kharbouchs – so Frenchs gebürtiger Name – war, ist immer noch nicht bekannt. Insider verrieten TMZ aber, dass der 35-Jährige aufgrund seines straffen Reiseplans in der letzten Zeit unter starken Bauchschmerzen und Herzproblemen litt. Die Quelle vermutete gegenüber dem Online-Magazin, dass er sich auf seinem Trip nach Europa eine Lebensmittelvergiftung eingefangen haben könnte.

Getty Images French Montana, US-Rapper

Getty Images French Montana

Getty Images French Montana bei einem Konzert in Indio, Kalifornien

