Ihr Babybauch ist auf eine ganz schön beachtliche Größe herangewachsen! Vor wenigen Tagen teilte Sarah Joelle Jahnel (30) im Internet wieder ein Foto von ihrem Schwangerschaftsbäuchlein. Regelmäßig lässt die 30-Jährige ihre Community momentan an ihrem Babyglück teilhaben und postet fleißig Beiträge aus ihrem Alltag als werdende Mama. Jetzt begeistert die gebürtige Aachenerin ihre Follower mit einem Mallorca-Urlaubsschnappschuss aus dem Badezimmer!

Auf Instagram inszeniert sich Sarah in einer Badewanne, deren Rand mit Kerzen und einer Buddha-Statue dekoriert ist. Sie entspannt im Wasser, ihr Bauch lugt aus dem Schaum hervor. "Ich liege seit der Schwangerschaft einfach nur gerne in der Gegend oder in der Badewanne 'rum und höre Jazzmusik", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit zu dem Bild und fragt die Fans, wie diese ihre Sonntage am liebsten gestalten.

Sarah erwähnt auch, bis jetzt keine schwangerschaftsbedingten Wassereinlagerungen zu haben. Allerdings verwundern sie andere Veränderungen ihres Körpers, weshalb sie die Instagram-Nutzer fragt: "Manchmal ist der Babybauch größer und manchmal kleiner – kann das sein?" Ihre Fans reagieren darauf mit nützlichen Tipps sowie Zuspruch und erzählen von ihren eigenen Erfahrungen. Ein Follower kommentiert beispielsweise: "Das kann sein, meine Liebe, das Baby bewegt sich und hat auch noch ausreichend Platz dazu."

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel in der 23. Schwangerschaftswoche

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im September 2017

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im November 2019

