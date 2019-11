Traurige Nachrichten aus der Filmwelt! Godfrey Gao machte sich als Male-Model für Luxusmarken wie Louis Vuitton und als Schauspieler einen Namen. Er war unter anderem an der Seite von Lily Collins (30) und Jamie Campbell Bower (31) in "Chroniken der Unterwelt – City of Bones" zu sehen. Jetzt schockt diese Horrornachricht seine Fans: Godfrey ist mit 35 Jahren an einer plötzlichen Herzattacke gestorben!

Wie seine Agentur JetStar Entertainment bestätigt, starb der Kinostar während der Dreharbeiten zu der chinesischen Realityshow "Chase Me". "Gastteilnehmer Godfrey ist beim Rennen plötzlich zusammengebrochen. Die Sanitäter der Show haben sofort lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet und ihn ins Krankenhaus gebracht", heißt es in einem Statement der TV-Produktion. Jegliche Hilfe kam für Tsao Chih-Hsiang – wie Godfrey mit bürgerlichem Namen hieß – allerdings zu spät.

Godfreys "Chroniken der Unterwelt"-Kollege Jamie erinnerte sich nun auf Instagram an den Schauspieler. Zu einem Foto, auf dem der 35-Jährige seinen Arm um ihn gelegt hat, schrieb Jamie: "Unser Freund. Mein Herz ist gebrochen."

Getty Images Godfrey Gao auf der Fashion Week in Mailand

Getty Images Godfrey Gao bei der Victoria's Secret Fashion Show in Shanghai, 2017

Instagram / bowerjamie Godfrey Gao und Jamie Campbell Bower



