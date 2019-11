Julien Bam (31) zeigt sich in einer neuen Werbekampagne nur im Handtuch! Der YouTube-Tausendsassa ist bekannt für seine hochwertigen Videos auf seinem Haupt- und Zweitkanal. Jetzt hat er allerdings noch ein weiteres Projekt am Start: Für "Deutschland will's wissen" tritt er im Team MediaMarkt an und steht dabei für die Smartphone-Sofortreparatur – in dem dazugehörigen Clip will der 31-Jährige sein Handydisplay vergeblich vor dem Herunterfallen und Zersplittern schützen und zeigt dabei eine freizügige Performance, die sogar nur zensiert zu sehen ist. Wie der Dreh für den Influencer ablief und ob ihm sein Outfit vielleicht auch etwas unangenehm war, verrät er im Promiflash-Interview!

"Ich hatte nur ein Handtuch an. Es war auf jeden Fall sehr kalt, aber trotzdem war alles super-organisiert, ein super-großes Team", schwärmt Julien über die Dreharbeiten zum Spot gegenüber Promiflash. Es sei ein langer, 13-stündiger Drehtag gewesen, aber das kenne er von seinen eigenen YouTube-Produktionen schon sehr gut. Was die Zuschauer aber besonders interessieren dürfte: War Ju unter dem Frottee-Röckchen wirklich nackt? "Ich hatte eine hautfarbene Boxershorts drunter. Das Handtuch war auch so präpariert, dass es auch nicht runterfallen kann. Ich schäme mich eigentlich auch für nichts", klärt der Webvideo-Star auf.

Und tatsächlich, der Aachener könne in seinem YouTuber-Alltag vor allem auf sein Handy niemals verzichten, weil er für seine Drehs in ständiger Kommunikation mit seinem Team stehe. Umso öfter fällt ihm tatsächlich auch das Telefon herunter – zersplitterte Displays seien bei ihm keine Seltenheit: "Ich kaufe es quasi schon kaputt, also so schnell passiert's. Ich habe immer ein kaputtes Handy. Ich weigere mich auch immer, mir eine Hülle zu kaufen, auch wenn das natürlich sinnvoll wäre."

Screenshot: YouTube / MediaMarkt Deutschland Julien Bam im MediaMarkt-Clip

