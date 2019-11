Wie macht Julien Bam (31) das nur? Die Fans des YouTube-Stars wissen: Das Energiebündel hat immer viele Eisen im Feuer. Sei es ein neues Tanz-Projekt, die Produktion des nächsten YouTube-Videos, ein Jury-Job oder ein gemeinsames Musikvideo mit Dagi Bee (25). Zusätzlich muss er sich aktuell mit der Schließung seiner Bamschool beschäftigen. Und als wäre all das noch nicht genug, will er jetzt auch wieder mehr auf seine Gesundheit achten und sich einem straffen Sportprogramm unterziehen! Aber wie kriegt der 30-Jährige all das bloß unter einen Hut?

Promiflash hat mal bei ihm nachgehakt – woraufhin er offen zugab: "Ich weiß es selbst gar nicht." Julien ist manchmal auch überfordert von seinem vollen Terminplan. In solchen Momenten versucht er dann aber, sich irgendwie trotzdem zu motivieren: "Man muss sich ab und zu auch hochraffen und sich sagen: 'Jetzt nicht schlappmachen und einfach weiter durchziehen.' Und dann freut man sich auch", lautet sein Tipp in solchen Situationen.

Durch all seine Projekte ist Freizeit für Julien offenbar ein echtes Fremdwort. "Ich habe zum Beruf gemacht, was ich liebe, deswegen ist da auch gar keine Zeit für andere Dinge", erklärte der Webstar und offenbarte weiter: "Manchmal ist es auch zu viel für mich, manchmal hat man seine schlaflosen Nächte und ballert so durch."

Instagram / julienbam YouTube-Star Julien Bam

Instagram / julienbam YouTube-Star Julien Bam im Mai

P.Hoffmann/WENN.com Julien Bam bei der Eröffnung der "Bamschool"

