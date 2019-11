Mandy Moore ist mit sich im Reinen! Sie begann ihre Karriere bereits als Teenager, zuerst als Sängerin und später als Schauspielerin. Ihren großen Durchbruch hatte Mandy mit dem Filmdrama "Nur mit Dir – A Walk to Remember" an der Seite von Shane West (41). Als junge Erwachsene hatte es die This Is Us-Darstellerin nicht immer leicht und kämpfte mit Selbstzweifeln und Selbstkritik. Nun fühlt sie sich mit 35 Jahren deutlich besser als noch in ihren Zwanzigern.

Die Schauspielerin offenbarte gegenüber People, sie sei nun mental an einem viel besseren Ort angelangt. "Ich bin so dankbar für das, wo ich jetzt persönlich im Leben stehe und ich bin sehr zufrieden und fühle mich sehr erfüllt", verriet die Pop-Sängerin. "Mit 35 fühle ich mich besser als mit 20. Ich habe eine sehr gesunde Beziehung zu meinem Selbstbewusstsein und zu meinem Körper", berichtete sie im Gespräch mit dem US-amerikanischen Magazin.

Bei diesem Prozess habe ihr auch eine Nahrungsumstellung geholfen. Sie habe bestimmte Lebensmittel und Lebensmittelgruppen aus ihrer Ernährung gestrichen und so "mehr Energie" bekommen. "Ich versuche, genau darauf zu achten, was ich meinem Körper gebe, weil ich die Verbindung zu meinem Gefühl nun verstehe", erklärte Mandy.

