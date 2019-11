French Montana (35) kann wieder aufatmen! Am Donnerstag wurde der Rapper mit Herzrasen, hohem Puls und starken Bauchkrämpfen in eine Klinik eingewiesen. Seine Fans waren in großer Sorge: Der Zustand des "Unforgettable"-Interpreten verschlechterte sich, sodass der Musiker ganze sechs Tage auf der Intensivstation verbringen musste. Jetzt soll es allerdings wieder bergauf gehen – French bedankte sich bei seinen Fans für die Unterstützung in dieser schweren Zeit!

"Danke euch allen für die ganzen Gebete, Liebe und Unterstützung", schrieb Karim Kharbouch, so Frenchs gebürtiger Name, via Instagram seiner Community. Das dazu gepostete Bild zeigt den 35-Jährigen komplett verkabelt und an Überwachungsgeräte angeschlossen, er befinde sich jedoch auf dem Weg der Besserung. "Ich bin endlich raus aus der Intensivstation und es geht mir jeden Tag besser", verriet er.

Seine Follower stehen auch weiterhin an der Seite des erfolgreichen Stimmwunders! Neben dem Post lassen sich zahlreiche Genesungswünsche finden, unter anderem auch von Kollegen aus der Musikbranche: "Bleib stark!", schrieb ein Nutzer. "Werde schnell wieder gesund", hoffte ein anderer User.

Instagram / frenchmontana French Montana im November 2019

Getty Images French Montana im September 2019

Getty Images French Montana im August 2019

