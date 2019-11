Peter Maffay (70) ist für viele die Musik-Legende ihrer Kindheit! 1970 veröffentlichte der Sänger seine erste Single "Du" – kurz darauf folgten einige TV-Auftritte und Millionen verkaufter Platten. Doch in seinen musikalischen Kompositionen konzentrierte sich der Musiker nicht nur auf das Rockmusik-Genre: Er kreierte auch die beliebte Tabaluga-Figur samt dazugehörigem Musical! Jetzt wird dem Künstler für sein Werk eine besondere Ehre zuteil: RTL2 strahlt im Dezember eine Dokumentation über das Leben des Bühnenhelden aus!

Am 14. Dezember können sich die Zuschauer ab 20:15 Uhr auf ein ganz besonderes TV-Erlebnis freuen: In der 90-minütigen Dokumentation "Peter Maffay: Für immer jung" werden die einzelnen Lebensphasen des "Über sieben Brücken musst du gehn"-Interpreten beleuchtet. Dafür wurde der gebürtige Rumäne laut DWDL über zwei Jahre von Regisseur Rudi Dolezal begleitet. In der Sendung geht es aber nicht nur um Peters Musik, sein politisches Engagement und die Gründung seiner Stiftung, sie liefert auch private Einblicke in den Familienalltag des Sängers.

Im August feierte der Rocker seinen 70. Geburtstag. Während eines Auftritts in der Berliner Columbiahalle wurde er aus diesem Anlass von seinen Fans überrascht: Das Publikum sang lauthals Peters beliebten Brücken-Song mit und beglückwünschte ihn mit zahlreichen Herz-Plakaten.

