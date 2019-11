Eric Stehfest (30) ist zurück auf dem Eis! In der vergangenen Woche lief es bei Dancing on Ice nicht ganz rund bei dem Schauspieler. Der Favorit mutete sich schon für die zweite Show zu viel zu. Während seiner Kür stürzte er sogar zweimal zusammen mit seiner Partnerin Amani Fancy (22) und führte auch das Pflichtelement nicht sauber genug aus. Von der Jury gab es deswegen nur 14.5 Punkte. Doch in der aktuellen Folge konnte er wieder die Jury und das Publikum im Studio begeistern!

Dem GZSZ-Star graute es nach seinem Eislauf-Debakel, wieder ins Training zu gehen. Auch der Ton von seinem Coach wurde härter. Doch dies sollte fruchten. Zu Ricky Martins "Livin La Vida Loca" wollten die beiden gute Laune verbreiten. Dieses gelang dem Duo ohne große Mühe – und sogar ohne Patzer. "Eric steht wieder fest auf den Schlittschuhen!", spielte Daniel Weiss (51) nach der Kür auf den Nachnamen des ehemaligen Let's Dance-Kandidaten an. "Es war auch mal gut, den Hintern versohlt zu bekommen von der Jury", erklärte der Profi weiter. Eric wurde vor allem für seine vielen Facetten gelobt, die mit in die Choreografie einflossen.

Der Fleiß von Eric und Amani wurde belohnt. Von der Jury erhielten sie satte 25.0 Punkte. Daniel, der sonst immer ein wenig an der Punkteverteilung spart, vergab sogar die Höchstpunktzahl von 9.0 Punkten. "Es fühlt sich super an", offenbarte der 30-Jährige.

SAT.1/Willi Weber "Dancing on Ice"-Kandidaten Eric Stehfest und Amani Fancy

SAT.1/Willi Weber Amani Fancy und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

SAT.1/Willi Weber Daniel Boschmann, Eric Stehfest und Amani Fancy bei "Dancing on Ice"

