Nach dem Dancing on Ice-Auftakt vergangene Woche galt Eric Stehfest (30) als absoluter Favorit. Die Jury hatte sich nach seinem starken ersten Auftritt mit einer Bestwertung erkenntlich gezeigt – und auch die Zuschauer waren hin und weg. Vor der heutigen Show ergab zudem eine Promiflash-Umfrage: Der Schauspieler war bisher der Zuschauerliebling schlechthin. Ob die Fans nach seinem aktuellen Auftritt noch genauso denken? Eric und Tanzpartnerin Amani Fancy (22) sind gleich zwei Mal gestürzt!

Diese Patzer taten schon beim bloßen Hinsehen weh: Nach einem Mega-Start inklusive spektakulärer Hebefigur geriet Eric ins Straucheln und packte sich und Amani aufs Eis! Ob der GZSZ-Star daraufhin unkonzentriert und nervös war? Wenige Sekunden später passierte gleich noch ein ähnliches Malheur. Zusätzlich lieferte das Duo auch das Pflichtelement des Parallel-Laufs nicht wirklich sauber ab – insgesamt eine deutlich schlechtere Leistung als beim letzten Mal.

Auch die Jury musste anmerken: Mit seiner Choreografie zu dem Opern-Klassiker "Carmen" hat Eric sich überschätzt! "Wenn man so ehrgeizig ist, muss man die Rolle auch perfekt leben und liefern. Ihr habt euch zu viel zugetraut und zu viel gewollt", lautete Katarina Witts Urteil – Daniel Weiss (51) setzte sogar noch einen drauf: "Du bist zu selbstsicher und zu selbstverliebt geworden. Diese Kür ist zu sehr überfrachtet mit Würfen, schwierigen Hebungen", kritisierte der professionelle Eiskunstläufer. Die Kritik schlug am Ende auch in der Wertung nieder: Eric und Amani müssen sich mit 14.5 Punkten zufriedengeben – was sie durchaus ins gefürchtete Skate-off katapultieren könnte!

