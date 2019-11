Iris Klein (52) schwelgt in Erinnerungen! In ihrem Leben wird es wirklich nie langweilig: Sie selbst ist eine bekannte Reality-TV-Darstellerin und eröffnete im Sommer dieses Jahres zum zweiten Mal eine eigene Lokalität auf Mallorca. Ihre beiden Töchter Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) sind ebenfalls TV-und Internet-Persönlichkeiten. Vor rund 15 Jahren waren jedoch alle Familienmitglieder noch als völlig unbekannte Normalos unterwegs – und genau aus dieser Zeit teilte Mama Iris jetzt ein süßes Bild im Netz!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 52-Jährige am Samstagabend ein Foto, was sie scheinbar ganz tief in einem alten Bilderalbum gefunden haben muss. "2003 im Türkeiurlaub mit Jenny Frankhauser", kommentiert sie ihren privaten Einblick auf dem sozialen Netzwerk. Auf dem Post ist ihre jüngste Tochter im zarten Alter von elf Jahren zu sehen. Die heute 27-Jährige trug darauf ihre damals noch naturblonde Mähne in zwei süße Zöpfe geflochten und war über einen Kopf kleiner als ihre Mami.

Iris' Fans lieben diesen familiären Rückblick. "Da sieht Jenny original aus wie Pipi Langstrumpf. Wie süß", kommentierte eine Nutzerin das Foto begeistert. Andere waren ganz überrascht, dass die Mama von Dani damals schon mit ihrem heutigen Mann Peter Klein zusammen war.

Instagram / iris_klein_mama_ Jennifer Frankhauser mit ihrer Mama Iris Klein

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Oktober 2019

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, Oktober 2019

