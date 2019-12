Dieser Landwirt hat bei Bauer sucht Frau nichts anbrennen lassen! Mit der großen Wiedersehensfeier ging für Inka Bauses (51) Landwirte eine ereignisreiche TV-Zeit zu Ende. Während sich mit Burkhard und Tanja zum Beispiel wieder einmal ein glückliches Pärchen gefunden hat, gingen andere Kandidaten ohne Partnerin aus der Kuppelshow heraus. Weil Michael während des Formats mit drei Frauen angebandelt und kurz danach bereits eine weitere Dame ausgeführt hatte, zog er aber nicht nur den Ärger der Mädels auf sich. Auch die Zuschauer sind stinksauer auf den 30-Jährigen.

"Ich hoffe, alle Frauen in Deutschland haben Michael gesehen und fangen ja nix mit ihm an", schrieb ein Fan beispielsweise auf Twitter. Dass Carina dem Macho während der vermeintlichen Aussprache ordentlich kontra gegeben hatte, kam bei dem Publikum zwar ziemlich gut an – viele User hätten sich aber noch drastischere Maßnahmen erhofft. "Steh auf, scheuer ihm eine und geh", forderte jemand während der Ausstrahlung von der Blondine.

Nachdem die verschmähte Hofdame schon während der finalen "Bauer sucht Frau"-Ausgabe deutlich gemacht hatte, wie sehr sie sich von Michael hintergangen gefühlt hat, stellte sie bei Bauernreporter Ralf endgültig klar: Der Bayer kann ihr gestohlen bleiben. "Ich hab den Kontakt abgebrochen. Ohne die Lügengeschichten geht es mir so viel besser. Da waren so viele Unwahrheiten – es wird keine dritte Chance geben", zog Carina ein knallhartes Fazit.

