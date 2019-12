Eine von Prinzessin Dianas (✝36) berühmtesten Roben kommt nächste Woche unter den Hammer! Beim State Dinner im Weißen Haus im Jahr 1985 strahlte Lady Di in einem mitternachtsblauen Samtkleid von Victor Edelstein – und war ohne Frage der Hingucker, als sie mit John Travolta (65) zu seinem Filmhit "Saturday Night Fever" eine flotte Sohle aufs Parkett legte. Am Montag wird das sogenannte "Travolta-Kleid" neben zwei weiteren Stücken aus ihrem Kleiderschrank versteigert: Das historische Fashion-Piece soll umgerechnet zwischen 290.000 und 410.000 Euro einbringen!

Die Fotos von dem Tanz der Prinzessin und des Hollywood-Schauspielers gingen damals um die Welt, hinterher beschrieb John die besondere Begegnung als "märchenhaft". Ein Relikt dieses Augenblicks, nämlich Dianas Abendrobe, kann nun bald mit dem nötigen Kleingeld auf einer Auktion bei Kerry Taylor Auctions erstanden werden, wie die Daily Mail berichtet. Das Kleid wurde von Diana auch noch bei einigen weiteren wichtigen Anlässen getragen: so bei einem Event 1986 in Australien, bei einer Veranstaltung im Royal Opera House 1991 und wenige Monate vor ihrem Tod 1997, als sie sich von Lord Snowden fotografieren ließ.

"Das königliche Protokoll verlangte zwar von ihr, dass sie sich zurückhaltend kleidet, dieses Kleid erinnert jedoch sehr an den 'alten Hollywood-Glamour', ist ziemlich tief geschnitten und fällt von den Schultern", kommentierte Lucy Bishop, eine Sprecherin des Auktionshauses, das Exponat. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass es versteigert wird. Im Juni vor ihrem Tod gab Diana persönlich das Kleid in eine Auktion. Der Zuschlag ging damals für fast 500.000 Euro an den Höchstbietenden – das Geld kam einer AIDS-Stiftung zugute.

Adam Gray / SWNS / ActionPress Prinzessin Dianas Victor-Edelstein-Kleid

Anzeige

SIPA PRESS / Action Press John Travolta und Prinzessin Diana im Weißen Haus im Jahr 1985

Anzeige

Adam Gray / SWNS / ActionPress Prinzessin Dianas Victor-Edelstein-Kleid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de