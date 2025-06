Diese Spitznamen hatte Diana für Prinz William und Harry

Prinzessin Diana (✝36) hatte für jeden ihrer beiden Söhne besondere Spitznamen, die ihr inniges Verhältnis zu ihnen unterstrichen. Jetzt wurde bekannt, dass sie Prinz William als Kind "Wombat" nannte, ein Name, der ihm auf einer sechswöchigen royalen Tour durch Australien und Neuseeland 1983 verliehen wurde. Damals war William gerade einmal zwei Jahre alt und konnte noch nicht laufen. Ausgerechnet das in Australien heimische Tier diente Diana als Inspiration. Jahre später verriet William in einem NBC-Interview vor dem Konzert zu Dianas Ehren im Wembley-Stadion, dass sich der Spitzname seitdem hartnäckig gehalten habe: "Ich kann ihn nicht loswerden."

Obwohl "Wombat" wohl nichts mit Williams Aussehen zu tun hatte, wie der Prinz selbst anmerkte, nahm sein Bruder Harry die Gelegenheit humorvoll wahr, um mit ihm zu scherzen. "Er konnte mit sechs immer noch nicht laufen", behauptete Harry augenzwinkernd, während William konterte, Harry werde oft als "Ginger" bezeichnet. Diana wiederum soll Harry "GKH" genannt haben, was für "Good King Harry" steht. Der royale Experte Robert Jobson erklärte, dass dieser Spitzname daher rührte, dass Diana Harry für besser geeignet als William hielt, eines Tages die königlichen Pflichten zu übernehmen. Harry hatte ihr einmal angeboten, die Rolle des Königs zu übernehmen, nachdem William äußerte, diesen Titel nicht haben zu wollen.

Diana war nicht nur für ihre ikonischen Looks und ihren Einsatz für wohltätige Zwecke berühmt, sondern auch für ihre liebevolle und enge Beziehung zu ihren Söhnen. In Interviews beschrieb sie oft, wie wichtig es für sie war, eine starke Bindung zu William und Harry zu pflegen, trotz der repräsentativen Aufgaben und des öffentlichen Drucks. Diese Spitznamen sind ein weiteres Zeugnis ihrer Bemühungen, Normalität und Wärme in das Leben ihrer Kinder zu bringen, während sie gleichzeitig Teil des britischen Königshauses waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Anzeige Anzeige

Prinz William, Prinz Harry und Prinzessin Diana in London im Oktober 1993

Anzeige Anzeige