Charles Spencer nennt Dianas Tod eine "Amputation"

Charles Spencer (61) hat in einer bewegenden Offenbarung über den Verlust seiner Schwester, Prinzessin Diana (✝36), gesprochen. Anlässlich der Mental Health Awareness Week trat er in der ITV-Sendung Loose Men auf und reflektierte über die anhaltende Trauer, die er fast 30 Jahre nach ihrem Tod empfindet. "Es ist wie eine Amputation", sagte Charles und fügte hinzu: "Man wächst mit diesen Leuten auf, sie sind dein Fleisch und Blut, sie sind für immer bei dir, und dann sind sie weg."

In der Talkshow erzählte der Historiker und Autor, wie sehr ihn der Tod seiner Schwester in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat. So verriet er: "Für Jahre nach ihrem Tod dachte ich, 'Ich muss sie anrufen und ihr etwas erzählen', weil wir den gleichen Sinn für Humor hatten, aber dann realisierst du, dass das nie wieder möglich ist." Zudem unterstrich Charles die Wichtigkeit seiner Schwester in seinem Leben: "Als Familie verliert man mit der Zeit mehr Mitglieder, und wenn niemand mehr da ist, mit dem man die Kindheit teilt, bleibt eine große Lücke."

Diana kam 1997 im Alter von nur 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris ums Leben, verfolgt von Paparazzi. Der bewegende Nachruf ihres Bruders Charles bei Dianas Beerdigung machte weltweit Schlagzeilen. In diesem verurteilte er die ungerechte Behandlung durch die Medien und versprach, ihre Söhne William (42) und Harry (40) so zu erziehen, dass sie die Möglichkeit haben würden, ihre Individualität frei zu entfalten.

Getty Images Charles Spencer im Mai 2024

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983