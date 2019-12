Die Vorfreude steigt so langsam ins Unermessliche! Erst im September gab Jenna Dewan (39) dieses süße Geheimnis preis: Sie wird in wenigen Monaten wieder Mama. Nach Töchterchen Everly (6) ist es für die Schauspielerin das zweite Kind – doch was hält die Sechsjährige eigentlich davon, schon bald ein Geschwisterchen zu bekommen? Das plaudert die schwangere Jenna jetzt offen in einem Interview aus!

Gegenüber Entertainment Tonight verrät die werdende Mama, dass ihre Tochter ganz aufgeregt ist und schon jetzt einen tollen Job als große Schwester macht. "Es war süß: Sie macht sich Sorgen darüber, was ich esse, und stellt sicher, dass es auch gesund ist. Wenn ich sage 'Mama muss sich setzen und eine Pause machen', versteht sie das total. Sie umarmt und kuschelt den Bauch", schwärmt die 39-Jährige im Gespräch. Zunächst habe sie etwas Angst gehabt, wie ihr Mädchen auf die Schwangerschaft reagieren wird – doch die Sorge war unbegründet.

"Sie erzählt es der ganzen Welt. Wirklich jedem. Sogar Leuten, die uns in Geschäften begegnen. Sie sagt: 'Wissen Sie, dass meine Mutter schwanger ist'", erzählt Jenna weiter. Vor der Geburt ist es der Leinwand-Beauty offenbar sehr wichtig, so viel Zeit mit ihrer Kleinen zu verbringen wie möglich. Erst kürzlich wurde das Mutter-Tochter-Duo bei einer ausgiebigen Shopping-Tour in Los Angeles gesehen.

Instagram / jennadewan Schwangere Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, September 2019

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

MEGA Everly Tatum mit Mama Jenna Dewan, November 2019

