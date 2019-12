Dieses Mutter-Tochter-Duo gönnt sich noch mal eine Auszeit zu zweit! Jenna Dewan (38) ist momentan in anderen Umständen und erwartet schon in wenigen Monaten die Geburt ihres ersten Kindes mit Freund Steve Kazee (44). Tochter Everly (6) aus erster Ehe mit Channing Tatum (39) kann das Geschwisterchen mittlerweile kaum noch erwarten. Um sich die Zeit vor der Geburt zu vertreiben, verbrachten Everly und Jenna nun einen entspannten Girls-Tag!

Paparazzi erwischten die beiden am Samstag auf dem Parkplatz einer Mall in Los Angeles. Bei einem entspannten Shoppingtag verbrachte die 38-Jährige wertvolle Zeit zu zweit mit ihrem Engel. Doch Everly hatte an diesen Tag offensichtlich nicht so viel Lust auf die Fotografen – immer wieder versteckte sich die Sechsjährige unter dem Mantel ihrer Mama.

Medienprofi Jenna schien nichtsdestotrotz die gemeinsame Zeit mit ihrem Mädchen zu genießen. In ihrem hautengen schwarzen Kleid und dem stylishen Mantel in Camel strahlte die Mummy-to-be nur so in die Kamera. Nach der offiziellen Scheidung von Channing und der Aufteilung des Sorgerechts wirkte die Tänzerin gelöster denn je.

MEGA Jenna Dewan mit Tochter Everly

MEGA Everly Tatum und Jenna Dewan

MEGA Jenna Dewan in Los Angeles, November 2019

