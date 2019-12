Leonardo DiCaprio (45) gehört zweifellos zu den begehrtesten Männern Hollywoods. Mit seinen Rollen in "Titanic" oder zuletzt in "Once Upon a Time in Hollywood" lässt er die Frauenherzen höherschlagen. Doch wem verdankt Leo eigentlich sein Äußeres? Kürzlich aufgetauchte Paparazzi-Fotos zeigen den Schauspieler mit seinem Vater George DiCaprio (76) – beim Anblick der Bilder wird deutlich: Nach ihm kommt der 45-jährige Schauspieler definitiv nicht!

Diese Schnappschüsse haben absoluten Seltenheitswert! Leonardo und George wurden nun gemeinsam in Rom beim Besuch des Forum Romanum erspäht. Obwohl der Oscar-Preisträger sein Gesicht unter einer Sonnenbrille und einer Schirmmütze versteckte, ist er dennoch deutlich zu erkennen. Ganz ungetarnt war dagegen sein Vater unterwegs: Der 76-jährige Schriftsteller trug eine schwarze Lederjacke und ließ seine langen schwarzen Haare im Wind wehen. Eine Ähnlichkeit ist zwischen den beiden Männern nicht auszumachen.

George zeigt sich für gewöhnlich nur selten in der Öffentlichkeit. Die Premiere von Leos Dokumentarfilm "Ice on Fire" ließ er sich im Sommer jedoch nicht entgehen. Dabei haben wohl auch auf dem Red Carpet in Los Angeles viele nicht geahnt, um wen es sich bei dem Brillenträger mit Ziegenbart eigentlich handelte. Doch Ähnlichkeit hin oder her – Vater und Sohn verstehen sich prächtig. Das wird bei diesen neuesten Fotos wieder einmal deutlich.

ActionPress Leonardo DiCaprio (r.) mit seinem Vater George und dessen Partnerin Peggy

ActionPress Leonardo und George DiCaprio, 2019

ActionPress/SIPA PRESS George DiCaprio, Vater von Leonardo DiCaprio

