Geburtstagstorte und Kerzen zum Auspusten? Nicht für Jenna Dewan (39)! Die schwangere Schönheit wurde am Dienstag 39 Jahre alt. Doch statt ihr Wiegenfest gebührend zu zelebrieren und eine ruhige Kugel zu schieben, stand etwas ganz anderes dick und fett auf der To-Do-Liste der Tänzerin: der Umzug in ihr neues Zuhause! Gemeinsam mit ihrem Partner und Baby-Daddy Steve Kazee (44) managte sie ihren Domizilwechsel mit Bravour – auch wenn es zwischenzeitlich ganz schön chaotisch aussah.

Am Dienstag wurde das Geburtstagskind mitsamt Anhang beim Umziehen abgelichtet – die beiden beziehen gerade ihr neuen vier Wände in Los Angeles. Schwer heben musste die Zweifachmama in spe allerdings nicht. Stattdessen überwachte sie die Umzugshelfer und Kistenschlepper und gab eifrig Anweisungen. Später am Tag blieb aber dann doch noch ein wenig Zeit zum Durchatmen. Mit Steve und Töchterchen Everly machte einen ausgiebigen Spaziergang an der frischen Luft.

Eine Liebeserklärung blieb ebenfalls nicht aus. Zu einem Schnappschuss von Jenna auf Instagram schrieb Steve stolz: "Diese Frau. Was für eine Spur sie bereits in meinem Herzen hinterlassen hat." Auch Everly, die aus der Ehe mit Channing Tatum (39) stammt, sei für ihn ein großes Geschenk.

Backgrid / ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan beim Umzug, Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Jenna Dewan und Steve Kazee, Dezember 2019

MEGA Jenna Dewan und ihre Tochter Everly, Dezember 2019

