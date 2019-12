Florian Silbereisen (38) und Kai Pflaume (52) im Smartphone-Blitzlichtgewitter! Auf Social Media nehmen die beiden Moderatoren ihre Community regelmäßig mit durch ihren aktionsgeladenen Alltag. Während sich das Klubbb3-Mitglied bei Facebook wie Zuhause fühlt, ist sein Fernsehkollege vor allem von der Story-Funktion auf Instagram begeistert. Gemeinsame Bilder der TV-Größen tauchten allerdings selten auf – bis jetzt: Beide zeigten sich im absoluten Selfie-Wahn!

"Am Rande der ARD Jahrespressekonferenz: Handy-Verfolgungsjagd zwischen Kai und mir", schrieb der Ex von Helene Fischer (35) unter seinem neusten Beitrag auf Facebook. Dazu veröffentlichte er gleich drei Selbstporträts, auf denen er zusammen mit dem ehemaligen Nur die Liebe zählt-Moderator zu sehen ist. Während Flori den Auslöser seiner Handykamera betätigte, war sein Kumpel ebenfalls mit seinem Smartphone aktiv – und hielt den Moment für seine Follower auf Insta fest. Die beiden Entertainer hatten sichtlich Spaß an der Aktion.

Auch die Fans der beiden Fernsehstars zeigten sich begeistert von der seltenen Kombi. "Die ARD kann sich glücklich schätzen. Sie hat die beiden besten und erfolgreichsten Moderatoren unter Vertrag!", schrieb ein Follower unter dem Facebook-Beitrag des Schlagersängers. Eine Userin äußerte sogar einen ganz besonderen Wunsch. "Ihr könntet ruhig mal etwas zusammen auf die Bühne bringen", schlug sie vor.

Facebook / Florian Silbereisen Florian Silbereisen und Kai Pflaume, Moderatoren

Facebook / Florian Silbereisen Florian Silbereisen und Kai Pflaume bei der ARD Jahrespressekonferenz

ActionPress Kai Pflaume und Florian Silbereisen beim Wiesn Anstich 2019 in München

