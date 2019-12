Morgen ist es endlich wieder so weit: Am 5. Dezember wird die 1Live Krone bereits zum 20. Mal in der Jahrhunderthalle in Bochum verliehen. Nicht nur im Radio wird das Event live übertragen, auch im WDR können die Zuschauer dabei zusehen, ob die ausgezeichneten Künstler das eine oder andere Freudentränchen vergießen werden. Durch die Show führt bereits zum zweiten Mal in Folge Luke Mockridge (30) – welche Musiker eine der begehrten Trophäen abstauben werden, haben in insgesamt sechs Kategorien aber die Netz-User in der Hand. Und in der bunten Auswahl an Nominierungen gibt es einige Überraschungen!

So dürfen in der Kategorie "Beste Band" Die Toten Hosen, Seeed, Deichkind, AnnenMayKantereit oder Milky Chance auf die Krone hoffen – und damit Leute mit den unterschiedlichsten Musikgeschmäckern für sie abstimmen. Beim "Besten Live-Act" könnte die Entscheidung ebenfalls schwerfallen. Wiederum die Bands der Frontmänner Henning May und Campino (57) sowie Bilderbuch, die vormaligen Abräumer Marteria (37) und Casper und Rammstein streiten sich hier um den Preis. Etwas rap- bis pop-lastiger wird's schließlich in der Sparte "Beste Künstlerin": Nicht nur der amtierende The Voice-Sieger-Coach Alice Merton (26), sondern auch unter anderem das Ex-SXTN-Mitglied Juju (27) oder Lena Meyer-Landrut (28) stehen zur Auswahl.

Schließlich hat es auch eine Frau in die Kategorie "Bester Hip-Hop-Act" geschafft: Loredana will sich zum Beispiel gegen Durchstarter Apache 207, Capital Bra (25) und Samra, Kontra K (32) oder RIN durchsetzen. Zwei Gewinner des morgigen Abends stehen außerdem schon fest: Die 1Live-Unterhaltungsredaktion kürt Felix Lobrecht (30) mit der Comedy-Krone, den Sonderpreis erhält die Robert-Enke-Stiftung: "Im Engagement von Teresa Enke sehen wir einen sehr wichtigen Beitrag, das Thema Depression aus der Tabuzone zu holen", begründet der 1Live-Wellenchef Jochen Rausch die Entscheidung.

Alle Kategorien und Nominierten findet ihr nachfolgend im Überblick, stimmt hier für eure Favoriten ab.

Beste Band

AnnenMayKanereit

Deichkind

Die Toten Hosen

Milky Chance

Seeed

Bester Künstler

Bosse

Mark Forster (35)

Max Giesinger (31)

Nico Santos

Sido (39)

Trettmann

Beste Künstlerin

Alice Merton

Juju

Lea (27)

Lena Meyer-Landrut

Lotte

Stefanie Heinzmann (30)

Bester Live-Act

AnnenMayKantereit

Bilderbuch

Die Toten Hosen

Marteria und Casper

Rammstein

Bester Hip-Hop-Act

Apache 207

Capital Bra und Samra

Kontra K

Kummer

Loredana

RAF Camora (35)

RIN

Bester Dance-Act

Alle Farben

Felix Jaehn

Robin Schulz (32)

Vize

Younotus

Beste Single

Capital Bra und Samra feat. Lea – "110"

Juju feat. Henning May – "Vermissen"

Lena und Nico Santos – "Better"

Lotte und Max Giesinger – "Auf das, was da noch kommt"

Sido – "Tausend Tattoos"

Tim Bendzko (34) – "Hoch"

Michael Gottschalk/Getty Images Luke Mockridge bei der 1Live Krone 2018

Getty Images Marteria und Casper bei der Verleihung der 1Live Krone 2018

Getty Images Juju und Loredana bei den MTV EMAs

