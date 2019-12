Jason Derulo ist zu sexy fürs Netz! Ende November hatte der "Talk Dirty"-Interpret für wortwörtlich große Schlagzeilen gesorgt: Via Social Media hatte der Musiker ein Foto veröffentlicht, das ihn nur in Boxershorts bekleidet zeigt – vielen Fans war dabei direkt die üppige Erhebung in der Unterhose des Sängers aufgefallen. Doch eben diese XL-Penis-Wölbung darf Jason nun nicht mehr so stolz präsentieren: Das Bild wurde wegen eines Verstoßes gegen die Insta-Richtlinien gelöscht!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 30-Jährige am Mittwoch die Verwarnung, die er von dem sozialen Netzwerk für das Beulen-Bild erhalten hatte: "Wir haben den Post entfernt, weil er gegen unsere Community-Richtlinien bezüglich Nacktheit oder sexueller Aktivität verstößt", heißt es in dem Statement. Jason zeigte sich von dem Anakonda-Ärger total überrascht – und richtig sauer: "Ich habe Unterwäsche an... Ich kann doch nichts für meine Größe!"

Doch was genau hat Jason mit seinem Schniedel-Schnappschuss falsch gemacht? Schaut man sich die Regeln des Mediums genauer an, beging der US-Amerikaner eigentlich keinen eindeutigen Verstoß: "Aus verschiedenen Gründen ist die Darstellung von Nacktheit auf Instagram nicht zulässig. Das gilt auch für Fotos, Videos und digital erstellte Inhalte, auf denen Geschlechtsverkehr, Genitalien und Nahaufnahmen nackter Gesäße zu sehen sind." Wie ein Sprecher des Netzwerks aber gegenüber TMZ erklärte, liege die Schuld des Songwriters darin, dass ein "erregtes Geschlechtsteil" zu sehen gewesen sei. Findet ihr die Maßregelung gerechtfertigt? Stimmt unten ab.

Doug Peters/Empics/ActionPress Jason Derulo, Sänger

Getty Images Jason Derulo bei den Latin American Music Awards 2019

Splash News Jason Derulo auf dem V Festival

